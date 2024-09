Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: AWS lance un programme pour éditeurs de logiciels information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) a annoncé le lancement du programme 'AWS Global Passport' visant à aider les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) à se développer à l'international.



Concrètement, ce programme fournira des conseils d'experts, des ressources et un soutien stratégique pour accélérer la rentabilité, réduire les risques et maximiser le retour sur investissement.



AWS offre une assistance dans quatre domaines clés : planification stratégique, activation technique, conformité réglementaire et soutien à la mise sur le marché.



Les entreprises sélectionnées bénéficieront aussi d'ateliers sur mesure et de crédits AWS pour soutenir leur expansion internationale.





Valeurs associées AMAZON.COM 175,27 USD NASDAQ -1,47%