Amazon ajoute les denrées périssables à la livraison le jour même pour concurrencer Instacart et Walmart

Le service de livraison de denrées périssables est disponible dans plus de 1 000 villes américaines et s'étendra à 2 300 villes d'ici la fin de l'année

Amazon rivalise avec Walmart+ et Instacart dans le domaine de la livraison de produits alimentaires

Amazon investit 4 milliards de dollars pour développer la livraison le jour même et le lendemain dans les zones rurales

Les abonnés au service Prime d'Amazon.com AMZN.O peuvent désormais obtenir des fraises, du lait, de la viande et des plats surgelés le jour même où ils les commandent, car la société étend son option de livraison rapide aux denrées périssables, a annoncé Amazon mercredi.

Il s'agit de la dernière mesure prise par Amazon pour concurrencer les services de livraison de produits alimentaires proposés par Walmart+ WMT.N et Instacart.

Les clients de plus de 1 000 villes américaines, dont Phoenix, Raleigh (Caroline du Nord) et Tampa (Floride), peuvent se faire livrer à domicile en quelques heures. Amazon prévoit d'étendre ce service à 2 300 villes d'ici à la fin de l'année. La société a annoncé en juin qu'elle investissait 4 milliards de dollars pour offrir des services de livraison le jour même et le lendemain à plus de 4 000 communautés rurales américaines d'ici la fin de l'année.

Jusqu'à présent, les commandes de produits alimentaires des abonnés Prime étaient traitées par Amazon Fresh ou Whole Foods. Désormais, le service supplémentaire complétera les commandes par l'intermédiaire de ses sites logistiques de livraison le jour même.

La livraison le jour même est gratuite pour les membres Prime, qui paient 14,99 dollars par mois ou 149 dollars par an pour les commandes supérieures à 25 dollars. Le service d'adhésion de Walmart, Walmart+, coûte 98 dollars par an et offre une livraison le jour même en moins de trois heures , certaines commandes étant livrées en 30 minutes seulement.

"Amazon a notamment abaissé le seuil minimum de commande à seulement 25 dollars, ce qui menace directement Instacart en permettant aux clients d'utiliser Amazon pour des achats rapides et ponctuels, un élément essentiel de la proposition de valeur d'Instacart ", a déclaré Blake Droesch, analyste chez eMarketer.

L'action d'Instacart CART.O a chuté de 12 % au début de la séance de mercredi, tandis que Walmart WMT.N et Kroger

KR.N étaient en baisse d'environ 2 % et 5 %, respectivement. Les actions d'Amazon ont augmenté d'environ 1 %.

En tant que plus grand distributeur de produits alimentaires aux États-Unis , la plupart des livraisons de Walmart concernent des produits secs et périssables.

En mai, Walmart a déclaré qu'il serait bientôt en mesure d'offrir une livraison dans les trois heures à 95 % de la population américaine et que l'accélération des livraisons contribuait à stimuler son activité. Entre février et avril, Walmart a enregistré une augmentation de 91 % des livraisons en moins de trois heures par rapport à la même période de l'année dernière.

Les acheteurs d'Amazon "peuvent commander du lait en même temps que des appareils électroniques; des oranges, des pommes et des pommes de terre en même temps qu'un roman policier; des pizzas surgelées en même temps que les outils nécessaires à leur prochain projet de rénovation - et passer à la caisse avec un seul panier pour que tout soit livré à leur porte en quelques heures", a déclaré Doug Herrington, directrice générale de Worldwide Amazon Stores, dans un communiqué de presse.

Ces dernières années, le géant du commerce électronique Amazon a eu du mal à attirer les clients dans ses magasins physiques. Alors que l'entreprise se concentre sur son expérience en matière d'épicerie aux États-Unis, elle est confrontée à des obstacles au Royaume-Uni avec ses fournisseurs, selon une étude de l'organisme britannique de réglementation de l'épicerie, le Groceries Code Adjudicator (organisme d'arbitrage du code de l'épicerie)