Amalgamated Financial en hausse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel record

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23 juillet -

** L'action de la banque américaine Amalgamated Financial Corp AMAL.O progresse de 1,3% à 47,6 dollars en début de séance

** L'établissement de crédit affiche un résultat net record de 34,8 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 1,15 dollar par action diluée, contre 25,2 millions de dollars, soit 84 cents par action, un an plus tôt

** Le produit net d'intérêts a progressé de 5,9 millions de dollars, soit 7,4%, pour atteindre 86,1 millions de dollars

** "Grâce au bilan le plus solide de notre histoire et à l’une des bases de dépôts les plus différenciées du secteur bancaire, nous parvenons à transformer la croissance de notre bilan en bénéfices records", a déclaré la directrice générale Priscilla Sims Brown

** Parmi les deux analystes, l’un recommande d’"acheter" l’action et l’autre de la "conserver"; objectif de cours médian de 50,5 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 49% depuis le début de l'année