Amadeus bien orienté avec ses résultats à neuf mois
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 10:13
A taux de change constant, son profit opérationnel ajusté s'est accru de 8,7% à 1,47 MdEUR pour un chiffre d'affaires en progression de 8% à près de 4,9 MdsEUR, avec une accélération de la croissance des ventes et une expansion des marges au 3e trimestre.
'Notre pertinence sur le marché s'est accrue à mesure que nous avons signé de nouveaux clients dans l'ensemble de nos activités, y compris pour notre système central de réservation dans l'hôtellerie', met en avant le CEO du groupe espagnol, Luis Maroto.
'Nous avons continué à investir pour élargir notre offre, grâce à l'innovation et à une utilisation accrue de l'IA, et entamons le dernier trimestre de l'année avec la confiance nécessaire pour réaliser nos perspectives pour 2025, qui reste inchangées', poursuit-il.
Valeurs associées
|67,5000 EUR
|Sibe
|+2,09%
A lire aussi
-
Le typhon Kalmaegi qui s'est abattu sur le Vietnam jeudi a fait cinq morts dans ce pays après avoir tué au moins 188 personnes aux Philippines, selon des bilans officiels vendredi. Kalmaegi s'enfonce rapidement dans les terres et s'est affaibli, devenant une tempête ... Lire la suite
-
Le sommet de dirigeants mondiaux sur le climat se poursuit vendredi à Belem, au Brésil, après une première journée marquée par des discours crus sur l'échec à freiner le réchauffement mais offensifs pour l'avenir, y compris contre l'industrie pétrolière. Des dizaines ... Lire la suite
-
La prudence est de mise vendredi à la Bourse de Paris, les investisseurs faisant face à de nombreuses zones d'ombres aux Etats-Unis, des droits de douane aux valorisations du secteur tech. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette de la place parisienne, le CAC ... Lire la suite
-
Airbus annonce vendredi avoir enregistré la commande annoncée au Salon du Bourget de 100 avions par la compagnie vietnamienne Vietjet Air, la plus grosse de l'année, et a intensifié ses livraisons avec la remise de 78 avions. La commande a été passée le 10 octobre, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer