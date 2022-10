AM Tech Day : La crypto s’institutionnalise, loin de ses valeurs d’origine

(NEWSManagers.com) - Les professionnels de la finance célèbrent désormais le potentiel de la tokenisation et attendent l’émergence d’une monnaie digitale de banque centrale. Le bitcoin passe aux oubliettes.

Si les cravates sont rares, les tee-shirts ont quasiment disparu. La crypto est devenue un sujet acceptable et incontournable pour le secteur financier, pouvait-on observer à l’AM Tech Day, qui s’est tenu au Palais Brongniart à Paris ce mardi 4 octobre. L’esprit libertarien d’une monnaie sans Etat laisse place désormais à l’espoir pratique de gains d’efficience dans de multiples domaines, à mesure qu’une architecture technologique adaptée à l’économie en place se concrétise.

Les dernières réticences chez les professionnels de la finance sont en passe d’être levées, ont ainsi témoigné quatre acteurs de premier plan dans le cadre d’une table ronde sur l’appropriation de cette technologie par le secteur. « Il y a encore quelques années, [la crypto] était un sujet tabou pour les banques. Aujourd’hui, c’est un sujet de place », a observé Ivan De Lastours, pilote blockchain-crypto chez Bpifrance. Les doutes du début, et l’odeur de soufre du bitcoin, attestés par chaque intervenant, sont désormais dissipés. Le soutien provient désormais des hauts dirigeants. « Il y a une vraie conviction de la part de Philippe Oddo qu’il s’agit d’une véritable classe d’actifs », a relaté Alexis Le Portz, directeur de l’innovation de la banque Oddo BHF.

Indépendance

Plutôt que de s’écharper sur des questions de valeurs politiques et d’idéaux futuristes, le monde crypto se concentre désormais sur des aspects réglementaires, techniques et pratico-pratiques qui charrient chacun des enjeux géopolitiques. Le sujet qui fait le plus de consensus est celui de la tokenisation, c’est-à-dire la représentation numérique d’un actif sur une blockchain. « La tokenisation des actifs est fortement créatrice d’opportunités chez les gérants d’actifs », a déclaré Muriel Faure, présidente de la commission innovations technologiques de l’Association Française de la gestion financière (AFG). Cela concerne notamment les security tokens, les titres financiers numériques, qui permettraient d’investir plus facilement et à moindre coût dans des actifs.

Mais les acteurs attendent désormais surtout une interopérabilité entre les blockchains, afin de consolider l’infrastructure. Les réflexions sur l’euro numérique sont un « élément essentiel du succès du régime pilote [européen sur les infrastructures de marché] car il n’y aura plus de rupture en matière de règlement. Cela va dynamiser le développement de l’utilisation des blockchains », a noté Muriel Faure. Toutefois, l’adoption du bon modus operandi est essentiel pour capter l’univers mondial de la crypto. « Il s’agit là d’enjeux technologiques importants. L’économie crypto travaille actuellement sur le stablecoin dollar », a analysé Ivan De Lastours. Pour lui, l’Union européenne doit être pragmatique dans son approche pour séduire les développeurs, à l’instar de la Fed, qui a su intégrer des acteurs privés dans ses travaux. « Il faut [que la BCE] externalise intelligemment certaines briques crypto », a-t-il soutenu. L’AFG va ainsi d’ailleurs lancer un groupe de travail pour réfléchir à la chaîne de valeur blockchain pour la gestion d’actifs. « C’est un sujet stratégique entre l’Europe, le Royaume-Uni et les Etats-Unis », a déclaré Muriel Faure.

Pour construire cette architecture technologique en Europe, et ne pas dépendre de pays tiers, l’investissement, notamment en capital humain, est dès lors central. « Les grandes banques anglo-saxonnes se positionnent sur le sujet. Les digital assets sont une business line chez Goldman Sachs », a fait remarquer Ivan De Lastours. L’absence de prise de risque aujourd’hui chez les grands acteurs financiers européens, notamment bancaires, « coûtera plus cher demain à coup d’acquisitions. Les Anglo-saxons investissent eux massivement », a-t-il prévenu.