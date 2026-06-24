ALZpath signe un accord de licence avec Abbott pour développer un test sanguin de dépistage de la maladie d'Alzheimer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sahil Pandey

ALZpath a annoncé mercredi avoir signé un accord de licence mondial avec Abbott Laboratories ABT.N afin de faire progresser les tests sanguins de dépistage de la maladie d'Alzheimer, alors que les entreprises se livrent à une course effrénée pour proposer des options de diagnostic plus faciles à utiliser pour cette maladie neurodégénérative.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Abbott intégrera l’anticorps d’ALZpath dans un test conçu pour fonctionner sur ses systèmes de laboratoire Alinity.

* Les analyses sanguines constituent une alternative au diagnostic de la maladie d’Alzheimer, qui repose traditionnellement sur des examens coûteux et invasifs, tels que l’imagerie TEP et l’analyse du liquide céphalo-rachidien.

* La société californienne a déjà conclu des partenariats avec Roche, Beckman Coulter et Siemens Healthineers.

* Mike Banville, directeur général d’ALZpath, a déclaré en exclusivité à Reuters que la société avait choisi de s’associer à d’autres entreprises par le biais d’accords de licence, car cette approche lui permet de mettre plus rapidement son test sanguin à la disposition des patients.

* “Avec l’arrivée d’Abbott… nous couvrirons désormais environ 80 % du marché du diagnostic in vitro grâce à l’anticorps ALZpath”, a ajouté M. Banville.

* Le test cible la pTau217, un marqueur sanguin lié aux altérations observées dans la maladie d’Alzheimer.

* Henrik Zetterberg, conseiller scientifique d’ALZpath, a déclaré que la pTau217 constituait “une petite révolution dans le dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer”. Ce marqueur peut révéler des altérations plusieurs années avant l’apparition de la démence et aider à évaluer les patients présentant des troubles de la mémoire.

* Des avancées réglementaires sont attendues dans les mois à venir, les autorisations américaines pour certains partenaires étant prévues au cours du second semestre, a précisé M. Banville.

* Des tests sanguins, dont un développé par la société japonaise Fujirebio, ont déjà reçu l’autorisation réglementaire américaine pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

* ALZpath n’a pas divulgué les conditions financières de l’accord conclu avec Abbott, mais M. Banville a précisé que ce partenariat reposait sur un modèle de licence basé sur des redevances.