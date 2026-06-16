Alvotech recule après une cession d'actions de 152 millions de dollars

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16 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Alvotech

ALVO.O ont chuté de 9 % mardi avant l'ouverture de la Bourse, à 3,86 $, après une levée de fonds de 152 millions de dollars

** ALVO, dont le siège social est situé à Reykjavík, en Islande, a annoncé lundi soir le prix de son offre publique d'environ 22,7 millions d'actions à 3,75 dollars, pour un montant total d'environ 85 millions de dollars

** Elle a également vendu environ 17,8 millions d'actions à des investisseurs européens dans le cadre d'un placement privé concomitant, pour un produit brut d'environ 67 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 11,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** ALVO, qui compte environ 312 millions d'actions en circulation, prévoit d'utiliser le produit net de ces opérations pour financer le développement de ses actifs biosimilaires, ainsi que pour son fonds de roulement et à des fins générales

** BofA, Jefferies et Evercore sont les co-chefs de file de l'offre publique

** Depuis le début de l'année, l'action ALVO a reculé de 17 %

** Sur les 6 analystes couvrant le titre, 4 recommandent « achat fort » ou « achat », 1 « conserver » et 1 « vendre »; le cours cible médian est de 7,50 $, selon les données de LSEG