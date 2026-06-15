Alvotech chute après une offre de 125 millions de dollars d'actions

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15 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Alvotech

ALVO.O ont chuté de 9 % après la clôture de la bourse, à 3,86 $, alors que celle-ci cherche à lever des fonds ** La société lance une offre publique de 125 millions de dollars et un placement privé simultané d'actions ordinaires

** La répartition des actions ordinaires entre l'offre publique et le placement privé n'a pas encore été déterminée

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de ces opérations pour financer le développement de ses actifs biosimilaires, ainsi que pour son fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** BofA, Jefferies et Evercore sont les co-teneurs de livre

** L'action ALVO a clôturé en hausse de 1,7 % à 4,24 $ lundi, ramenant sa perte depuis le début de l'année à 17 %

** La société, dont le siège social est situé à Reykjavík, en Islande, compte environ 312 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars