Alven Capital profite de l’engouement mondial pour la French Tech

(NEWSManagers.com) - En dépit de conditions macroéconomiques plus tendues dans l’univers de la tech, Alven Capital poursuit son ascension. La société de gestion créée il y a vingt-trois ans par Guillaume Aubin et Charles Letourneur vient de lever 350 millions d’euros pour son sixième fonds dédié à l’amorçage et aux séries A. Le véhicule atteint ainsi son plafond (hard-cap) et dépasse l’objectif, initialement fixé à 300 millions d’euros. A ce jour, Alven Capital totalise 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

«Avec ce fonds se situant dans la limite haute de notre stratégie d’investissement, nous avons voulu nous donner les moyens d’accompagner nos participations dans la durée», explique Guillaume Aubin. Dans les faits, le gérant prévoit d’investir les deux tiers de l’enveloppe totale du fonds dans des jeunes pousses déjà en portefeuille, afin d’y conserver des pourcentages de détention significatifs.

Ce sixième fonds a obtenu le soutien de la quasi-totalité des investisseurs d’Alven Capital V – lequel avait collecté 250 millions d’euros en décembre 2016. Les quatre premiers véhicules avaient respectivement décroché 10 millions, 40 millions, 100 millions et 170 millions d’euros. «Pour la première fois, nous avons ici obtenu le soutien de plusieurs grands institutionnels internationaux, que ce soit des fonds de pension ou des fonds de fonds. Cela reflète la maturation de notre secteur et l’intérêt considérable pour la French Tech», analyse Charles Letourneur.

Performance top décile

L’attrait de ces géants de l’investissement pour le «Frenchy» s’explique aussi par ses performances. La plupart de ses fonds se situent parmi les 25% les plus performants du marché, tandis que certains, comme le quatrième, figurent dans le top décile. Captain Train, racheté par son concurrent britannique Trainline en 2016, Sézane, soutenu par General Atlantic en 2018, ou bien Dataiku, valorisé 4,6 milliards de dollars à l’occasion d’un tour de table mené l’an dernier, et encore Frichti, absorbé par son rival allemand Gorillas en début d’année… toutes ces jeunes pousses ont été accompagnées par ce véhicule hors norme.

Mais aujourd’hui, la prudence est de mise. Directement importé des Etats-Unis, le retournement du marché de la tech frappe durement le segment du growth. Nombre de licornes peinent aujourd’hui à boucler leurs tours de table et les valorisations s’effritent. «Nous recommandons à nos sociétés en portefeuille d’éviter d’avoir à lever dans les six à neuf mois qui viennent, quitte à réduire un peu les recrutements», confie Guillaume Aubin. Même si, à ce stade, le segment de l’early stage – plus modéré en termes de valorisation – reste relativement épargné.

Historiquement centrée sur la French Tech, l’équipe d’Alven Capital se met aussi à scruter le reste de l’Europe depuis un peu plus d’un an. Un chantier qui l’a amenée à ouvrir un bureau à Londres il y a deux ans et à recruter Thomas Cuvelier comme associé. Dans un premier temps, cette diversification géographique ne portera que sur les secteurs phares de la société de gestion, à savoir les fintechs, les logiciels Software-as-a-service (SaaS) et les places de marché (marketplaces). L’univers des crypto, récemment investi par le gérant (avec le fournisseur de données Kaiko), pourrait être couvert à l’international dans un deuxième temps.