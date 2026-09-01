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Alumis s’apprête à connaître sa pire journée après l’échec d’un médicament contre le lupus à atteindre son objectif principal lors d’un essai clinique de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

1er septembre - ** L'action de la société biopharmaceutique Alumis ALMS.O chute de 54,2% à 9,99 dollars, son plus bas niveau depuis janvier

** Le titre est en passe de connaître sa pire journée de son histoire si les pertes se confirment

** La société indique que son étude de phase intermédiaire sur le médicament expérimental envudeucitinib dans le lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les tissus sains, n’a atteint ni les objectifs principaux ni les objectifs secondaires dans l’ensemble du groupe de patients

** Elle précise qu’un sous-groupe prédéfini de patients présentant une signature génétique élevée de l’interféron, un marqueur lié à l’inflammation dans le lupus, a montré des réponses sur le critère d’efficacité principal et sur des critères d’évaluation secondaires clés

** Alumis prévoit de discuter du développement en phase avancée avec les autorités réglementaires sur la base des résultats de ce sous-groupe

** La société indique que l’envudeucitinib a été globalement bien toléré et qu’aucun nouveau signal de sécurité n’a été observé

** Alumis reste en bonne voie pour déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis de l’envudeucitinib dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère au quatrième trimestre 2026

**En tenant compte de l'évolution du cours lors de cette séance, le titre affiche une hausse d'environ 9% depuis le début de l'année

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