Alumis s’apprête à connaître sa pire journée après l’échec d’un médicament contre le lupus à atteindre son objectif principal lors d’un essai clinique de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Actualités)
1er septembre - ** L'action de la société biopharmaceutique Alumis ALMS.O chute de 54,2% à 9,99 dollars, son plus bas niveau depuis janvier
** Le titre est en passe de connaître sa pire journée de son histoire si les pertes se confirment
** La société indique que son étude de phase intermédiaire sur le médicament expérimental envudeucitinib dans le lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les tissus sains, n’a atteint ni les objectifs principaux ni les objectifs secondaires dans l’ensemble du groupe de patients
** Elle précise qu’un sous-groupe prédéfini de patients présentant une signature génétique élevée de l’interféron, un marqueur lié à l’inflammation dans le lupus, a montré des réponses sur le critère d’efficacité principal et sur des critères d’évaluation secondaires clés
** Alumis prévoit de discuter du développement en phase avancée avec les autorités réglementaires sur la base des résultats de ce sous-groupe
** La société indique que l’envudeucitinib a été globalement bien toléré et qu’aucun nouveau signal de sécurité n’a été observé
** Alumis reste en bonne voie pour déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis de l’envudeucitinib dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère au quatrième trimestre 2026
**En tenant compte de l'évolution du cours lors de cette séance, le titre affiche une hausse d'environ 9% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer