Alumis envisage une étude de phase avancée sur le lupus malgré l'échec de l'essai

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Alumis ALMS.O a annoncé mardi son intention de poursuivre le développement de son médicament expérimental destiné à traiter un type de pathologie liée au système immunitaire auprès d'un sous-groupe plus restreint de patients, même si le traitement n'a pas atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire.

Son action a chuté de plus de 55 % dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse, Wall Street ayant considéré cette étude comme un test important pour une maladie longtemps considérée comme un « cimetière » pour le développement de médicaments.

Voici quelques détails:

* Le laboratoire pharmaceutique, spécialisé dans les maladies auto-immunes, testait le traitement oral, l’envudeucitinib, chez 408 adultes atteints de lupus érythémateux disséminé (SLE) modéré à sévère pendant 48 semaines afin de déterminer s’il pouvait soulager significativement les symptômes.

* Bien que l’essai n’ait pas atteint son objectif principal, la société basée à San Francisco a déclaré qu’elle prévoyait de discuter avec les autorités réglementaires de la mise en place d’un essai de phase avancée.

* Alumis a indiqué qu’un sous-groupe spécifique de patients présentant une activité plus élevée de l’interféron, un marqueur lié à la gravité du lupus, avait montré une nette amélioration, notamment en ce qui concerne le principal critère d’évaluation de l’activité de la maladie utilisé dans l’étude.

* Selon la société, ces patients seraient plus réceptifs aux traitements ciblant la voie de l’interféron et représentaient une part plus faible que prévu de la population de l’essai, ce qui, selon Alumis, a contribué à l’échec global de l’étude.

* Le médicament, qui agit en bloquant une protéine clé du système immunitaire appelée TYK2 afin de calmer l’inflammation excessive, a été globalement bien toléré et n’a soulevé aucun nouveau problème de sécurité au cours de l’étude.

* On estime à plus de 200 000 le nombre de personnes atteintes de SLE aux États-Unis, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

* Alumis a également indiqué qu’elle était toujours en bonne voie pour déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour ce médicament destiné au traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère, une affection cutanée, au quatrième trimestre 2026, après avoir précédemment annoncé des résultats d’essais cliniques positifs .