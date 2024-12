Alumia noue un partenariat avec Banca del Sempione

La société luxembourgeoise de conseil en investissement Alumia a noué un partenariat stratégique avec la banque privée suisse Banca del Sempione, afin de proposer une partie des fonds obligataires de cette dernière aux clients européens.

Les fonds concernés par le partenariat comprennent notamment les compartiments Bonds Value et Flexible Low Risk Exposure de la Sicav Base Investments Sicav. Ces solutions seront disponibles au Luxembourg, en Belgique, en France, en Suisse et aux Pays-Bas. Les clients ciblés sont les family offices, les fonds de pension, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs.

Le partenariat d’Alumia avec Universal Investment Group, qui gère près d’un milliard d’euros d’actifs, apporte des ressources supplémentaires pour soutenir cette offre, selon le communiqué de presse.

Fondée en 1960 et basée à Lugano, la Banca del Sempione a une longue histoire dans la banque privée suisse. Sa Sicav, Base Investments Sicav, lancée en 2001, propose différentes solutions d’investissement dans de multiples classes d’actifs.

