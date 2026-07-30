Altria recule après avoir manqué les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Le titre d'Altria MO.N , fabricant des Marlboro, recule jusqu'à 9,1% à 68,08 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis juin 2022, si les pertes se confirment

** La société n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , l'incertitude macroéconomique ayant pesé sur la demande pour ses cigarettes haut de gamme et ses sachets de nicotine

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, à 1,48 dollar, est inférieur aux estimations de 1,50 dollar – données compilées par LSEG

** Les volumes d’expédition de la marque haut de gamme Marlboro ont reculé de 7,4% au deuxième trimestre, tandis que ceux des sachets de nicotine On! ont baissé de 4,2%

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre MO a progressé d’environ 30%