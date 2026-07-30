Altria n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'un ralentissement de la demande de cigarettes haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les résultats et les prévisions tout au long du texte, ajoute des actions)

Altria Group MO.N , le fabricant des Marlboro, n'a pas atteint ses objectifs de bénéfice par action au deuxième trimestre, l'incertitude macroéconomique ayant pesé sur les habitudes de consommation et nui à la demande pour ses cigarettes haut de gamme et ses sachets de nicotine.

L'action Altria a reculé de 3% en pré-ouverture.

À l’instar de ses concurrents, la société s’est concentrée ces dernières années sur les alternatives aux cigarettes traditionnelles et a misé sur la demande croissante de produits tels que les sachets de nicotine "On!" et les cigarettes électroniques "NJOY" aux États-Unis.

En avril, Altria avait indiqué que la hausse des prix du carburant et du coût de la vie, provoquée par le conflit au Moyen-Orient, pesait sur les dépenses discrétionnaires, incitant certains fumeurs à se tourner vers des cigarettes moins chères.

Si la société s'est appuyée sur ses offres à prix réduit, telles que la gamme "Basic", pour amortir l'impact, la tendance persistante à la baisse des achats a pesé sur la demande pour les marques haut de gamme telles que Marlboro.

Les volumes d’expédition de Marlboro ont reculé de 7,4% au cours du trimestre clos le 30 juin, tandis que ceux des sachets de nicotine On! ont baissé de 4,2%.

En revanche, les volumes d’expédition des cigarettes à prix réduit ont augmenté de 67,3% au cours du trimestre considéré.

La société a affiché un bénéfice par action ajusté de 1,48 dollar, contre des prévisions de 1,50 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires d'Altria au deuxième trimestre, hors taxes d'accise, a augmenté de 1,2% pour atteindre 5,36 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 5,35 milliards de dollars.

La société prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année compris entre 5,61 et 5,72 dollars, contre son objectif précédent de 5,56 à 5,72 dollars.