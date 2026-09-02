Altria intente un procès contre la FDA au sujet du système d'évaluation des produits du tabac

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(Ajout de précisions, de contexte et d'un graphique aux paragraphes 3, 4 et 10 à 15)

par Emma Rumney et Jonathan Stempel

Altria MO.N , le fabricant des cigarettes Marlboro, a intenté mercredi une action en justice contre la Food and Drug Administration (FDA) américaine, afin de contraindre l’agence à revoir son processus d’évaluation des produits qui, selon les fabricants de tabac, a freiné leur croissance sur le marché clé des États-Unis, comme le révèle un document judiciaire.

En vertu de la législation américaine, la FDA doit examiner les nouveaux produits du tabac avant leur mise sur le marché, afin de déterminer s’ils présentent un bénéfice net pour la santé publique, par exemple en aidant les fumeurs à arrêter de fumer.

Mais le système est en proie à un énorme arriéré de demandes et à un marché illégal en plein essor de produits vendus sans l’autorisation de la FDA.

Le recours d’Altria marque la dernière contestation en date de l’industrie à l’encontre d’un régime devenu l’un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les fabricants de tabac sur le marché américain de 22 milliards de dollars. Il fait suite à une vaste campagne de lobbying visant le président Donald Trump.

Déposée devant le tribunal fédéral de Lubbock, au Texas, la plainte d’Altria affirme que l’approche de la FDA a noyé des produits tels que ses sachets de nicotine « On! » dans la bureaucratie réglementaire, tout en permettant à des concurrents étrangers qui ignoraient les règles de gagner des parts de marché.

Altria et les autres plaignants, dont la Texas Food and Fuel Association, ont demandé au tribunal d’annuler le système actuel et d’exiger de la FDA qu’elle en élabore un nouveau.

Parmi leurs arguments, ils ont notamment fait valoir que l’approche de la FDA enfreignait l’obligation légale imposant à l’agence de statuer sur les demandes dans les 180 jours suivant leur réception, un délai que, selon Altria, la FDA n’a jamais respecté.

La FDA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

CERTAINES DEMANDES RETARDÉES DE PLUSIEURS ANS

L’agence a rejeté des dizaines de millions de demandes concernant des produits tels que les cigarettes électroniques et les sachets de nicotine. D’autres sont en cours d’examen depuis plus de six ans, ce qui nuit aux ventes et aux parts de marché d’entreprises telles qu’Altria, Philip Morris International

PM.N et British American Tobacco BATS.L .

Les militants affirment toutefois que la procédure de l’agence contribue à protéger les Américains, en particulier les jeunes, contre les produits à base de nicotine.

Les fabricants de tabac ont réagi en intentant des poursuites judiciaires , en menaçant de commercialiser des produits sans l’autorisation de la FDA et en menant un lobbying intensif auprès de l’administration Trump, s’appuyant sur des réunions, des millions de dollars de dons destinés à sa campagne, à son investiture et au projet de salle de bal de la Maison Blanche, ainsi que sur des relations influentes à Washington ."

Ces efforts ont contribué à obtenir des changements, notamment les premières autorisations de mise sur le marché pour les cigarettes électroniques aromatisées, une procédure accélérée pour les sachets de nicotine et un plan en vertu duquel la FDA ne donnerait pas la priorité aux mesures coercitives à l'encontre des entreprises lançant certaines cigarettes électroniques ou certains sachets de nicotine sans l'agrément de l'agence.

Dans sa plainte, Altria a fait valoir que certains des récents changements apportés par la FDA venaient étayer son argumentation. Les demandes concernant les sachets de nicotine d’Altria dans le cadre du programme de procédure accélérée, par exemple, étaient toujours en cours d’examen malgré l’objectif de l’agence de se prononcer d’ici décembre 2025, indiquait la plainte.