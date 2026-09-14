Altman, Amodei et Musk tirent le signal d'alarme sur l'IA

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs ont fortement reculé lundi en Asie. Le marché réagit aux appels de plusieurs dirigeants du secteur à ralentir le développement des modèles les plus avancés.

Les avertissements sont venus du coeur même de l'industrie. Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a appelé les entreprises à freiner la progression des capacités de leurs modèles face aux risques d'usage malveillant, une position partagée par Elon Musk, patron de xAI, et Sam Altman, PDG d'OpenAI.

Sam Altman a par ailleurs indiqué qu'OpenAI ne serait pas introduite en Bourse cette année, invoquant des préoccupations de sécurité. Au Japon, SoftBank, actionnaire de plusieurs entreprises exposées à l'IA, dont OpenAI, a chuté de 11% à Tokyo. La star japonaise des mémoires, Kioxia, lâchait, elle, 6%. Les vedettes coréennes du secteur, comme SK Hynix et Samsung Electronics, étaient, elles aussi, chahutées.

Les inquiétudes ont été ravivées par un rapport d'Anthropic détaillant l'utilisation de Claude pour le développement d'armes, des opérations cybernétiques, la surveillance et la fraude. Elles ont encore grandi après la démission du chercheur Jacob Coxon, qui a affirmé que les "personnes qui construisent l'IA croient sincèrement qu'elle pourrait tous nous tuer d'ici la fin de la décennie", tandis que Sam Altman a jugé "inacceptables" les risques d'extinction humaine.

Aux Etats-Unis, plusieurs élus réclament de nouvelles règles, mais Donald Trump a dénoncé dimanche des "forces très négatives" qui, selon lui, agitent des scénarios qui ne se produiront pas, tout en promettant de préserver le leadership américain. Alors que l'essor de l'IA a largement soutenu les marchés mondiaux depuis le lancement de ChatGPT en 2022, les cyberattaques menées par des agents malveillants et l'opposition aux centres de données nourrissent désormais les critiques.