Altimmune chute à la suite du départ de son directeur général Vipin Garg
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Altimmune ALT.O chutent de 6,7 % à 4,91 $ en pré-marché

** La société indique que le président Jerry Durso deviendra directeur général le 1er janvier 2026, succédant à Vipin Garg, qui a dirigé la société pendant sept ans

** La société indique que Durso a précédemment dirigé Intercept Pharmaceuticals et a passé plus de 20 ans chez Sanofi

SASY.PA .

** Le pemvidutide, médicament phare de la société, est développé pour les maladies du foie et la perte de poids - ALT

** ALT s'attend à ce que les données de l'essai de phase intermédiaire de 48 semaines et la réunion de la FDA sur l'étude de phase avancée proposée soient disponibles avant la fin de l'année, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~27% depuis le début de l'année

