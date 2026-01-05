 Aller au contenu principal
Altimmune bondit après que la FDA américaine a accordé la désignation de "thérapie révolutionnaire" à son médicament contre les maladies du foie
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Altimmune ALT.O augmentent de 12,8 % à 3,96 $ avant la mise sur le marché

** ALT déclare que la FDA américaine a accordé la désignation de "thérapie révolutionnaire" à son médicament expérimental pour traiter les patients atteints d'un type de maladie du foie

** Le médicament, le pemvidutide, est testé chez des patients atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une maladie hépatique grave qui se développe lorsque l'accumulation de graisse provoque une inflammation de l'organe

** La désignation de "thérapie révolutionnaire" est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves ou des besoins médicaux non satisfaits

** La société déclare qu'elle prévoit de lancer un essai de stade avancé évaluant plusieurs doses de pemvidutide sur une période de traitement de 52 semaines

** Au cours des 12 derniers mois, l'action a baissé de 2,8%

