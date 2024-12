Altice: SFR enrichit son offre 5G+ avec de nouvelles options information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - SFR Business annonce le lancement de deux nouvelles options 5G+, ' Slice Entreprise ' et ' Slice Plus ', basées sur la technologie 5G SA.



Ces services, intégrant le ' slicing ' (soit le découpage réseau), permettent une connectivité mobile différenciée répondant aux besoins spécifiques des entreprises.



L'option ' Slice Entreprise ' propose un accès privilégié et sécurisé, tandis que ' Slice Plus ' offre un accès garanti aux fréquences, idéal pour des usages stratégiques en temps réel.



Ainsi, 'SFR Business propose une connectivité sur mesure qui représente une opportunité unique pour nos clients de repenser leurs services et d'inventer de nouveaux usages', résume Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif de SFR Business.







