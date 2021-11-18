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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Altice France vise à moyen terme un FCF annuel supérieur à €750 mlns
information fournie par Reuters18/11/2021 à 13:28

18 novembre (Reuters) - ALTICE EUROPE NV ALLVF.PK :

* PERSPECTIVES 2021 : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES, DE L'EBITDA ET DU FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE OPÉRATIONNEL D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL A DIMINUÉ DE -1,2% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE AU T3 2021

* OBJECTIF A MOYEN TERME: DE FLUX DE TRÉSORERIE ORGANIQUE LIBRE DE >750 MILLIONS D'EUROS ANNUEL SOUTENU PAR LA CROISSANCE DE L'EBITDA ET DU CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL

* L'EBITDA TOTAL A AUGMENTÉ DE +0,5% EN GLISSEMENT ANNUEL AU TROISIÈME TRIMESTRE 2021

* PERSPECTIVES: EFFET DE LEVIER CIBLE DE 4,5X LA DETTE NETTE SUR L'EBITDA

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 À EUR 2,71 MDS

* NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS MOBILE À 18,63 MLNS À FIN T3

* EBITDA TOTAL AU T3 À EUR 1,05 MD

* LA DETTE NETTE TOTALE CONSOLIDÉE DU GROUPE ÉTAIT DE 22,5 MILLIARDS D'EUROS À LA FIN DU T3

Texte original: https://bit.ly/3CxQ6f7 Pour plus de détails, cliquez sur ALLVF.PK

(Gdansk Newsroom)

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1 commentaire

  • 14:31

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