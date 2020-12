Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe: Next Private augmente le prix de l'offre à 5,35 euros Reuters • 16/12/2020 à 08:37









16 décembre (Reuters) - ALTICE EUROPE NV ATCA.AS : * NEXT PRIVATE AUGMENTE LE PRIX DE L'OFFRE À 5,35 EUROS EN ESPÈCES (DIVIDENDE CUMULÉ) * BOUSSARD & GAVAUDAN, DIAMETER, ELLIOTT, LB PARTNERS, LUCERNE, SESSA, SHEFFIELD ET WINTERBROOK S'ENGAGENT À PRÉSENTER LEURS ACTIONS COTÉES EN BOURSE DANS LE CADRE DE L'OFFRE Texte original sur Eikon ID:nBwHTdY3a Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +23.29% ALTICE USA-A NYSE +1.58%