Altice Europe annonce une simplification de la structure de capital du groupe

24 janvier (Reuters) - Altice Europe ATCA.AS annonce dans un communiqué: * UNE SIMPLIFICATION DE LA STRUCTURE DE CAPITAL DU GROUPE * LA NOUVELLE STRUCTURE DU CAPITAL PERMETTRA UN ACCÈS DIRECT AU CASH FLOW D'ALTICE FRANCE ET ALTICE INTERNATIONAL Pour accéder au communiqué Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -0.45%