Altice dépasse les attentes avec son bénéfice du T2

PARIS, 30 juillet (Reuters) - Altice Europe ATCA.AS a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes, le groupe de télécoms étant parvenu à contenir l'impact de la crise liée au nouveau coronavirus sur ses ventes et ses profits en recrutant de nouveaux abonnés. Le bénéfice trimestriel avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) a augmenté de 0,3% à 1,44 milliard d'euros, a annoncé Altice Europe jeudi, alors que le consensus fourni par le groupe lui-même s'établissait à 1,37 milliard. Le chiffre d'affaires a en revanche reculé de 1,2% à 3,54 milliards d'euros mais il a lui aussi dépassé le consensus, de près de 100 millions d'euros. (Mathieu Rosemain version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00%