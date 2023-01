ALTHEORA - Webinaire investisseurs le 19 janvier 2023

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), tiendra un webinaire le 19 janvier prochain à 18h afin de faire un point d'étape sur son plan stratégique 2026 et présenter plus en détails sa récente acquisition Chris-France Plastiques.

Bénédicte Durand, Directrice Générale d’ALTHEORA, répondra à cette occasion aux questions des actionnaires d'Altheora et des investisseurs intéressés par l'activité du Groupe.

Pour vous inscrire : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0q9n8DcPSQimKDznU9M0TA

Vous pouvez adresser en amont vos questions à altheora@aelium.fr