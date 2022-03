ALTHEORA - Résultats annuels 2021 solides - Plan de croissance confirmé

« 2021 signe le retour à la dynamique de croissance du Groupe, amorcée depuis 2017. L’exercice s’est conclu dans la ligne des neuf premiers mois, avec de très bons résultats. La croissance de l’activité est restée soutenue tout au long de l’année, tant dans les volumes que dans la valeur. Les équipes ont su finement gérer les risques inhérents à la conjoncture, que sont notamment l’approvisionnement et le coût des matières premières, réduisant ainsi les effets de l’inflation. Ces résultats démontrent la pertinence et la solidité de notre plan stratégique 2026 « Inspirer & Mener la reconquête industrielle ».



Parmi les piliers du plan, l’International accélère, avec un renforcement de l’empreinte du Groupe à travers le monde grâce à des contrats avec de grands comptes pour des projets internationaux. L’innovation n’est pas en reste, avec une R&D en pointe et la commercialisation de Gendzo® Process, un brevet exclusif.



ALTHEORA aborde 2022 dans de bonnes conditions, avec un carnet de commandes solide à 11,5 M€, versus 8,8 M€, à date, soit une hausse de 30%. Notre ambition, « Devenir la 1ère ETI performante et responsable de la région Auvergne Rhône-Alpes, le leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites » est confirmée et nous sommes sur la bonne trajectoire. »

Bénédicte Durand – Directeur Général