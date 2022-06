ALTHEORA - Nomination de nouveaux administrateurs

ALTHEORA a voté lors de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui se tenait mardi 14 juin 2022 à 10 h au siège social à Mauves, la nomination de deux nouveaux administrateurs. L’occasion pour le Groupe de renforcer sa gouvernance, d’accompagner la bonne dynamique de croissance et de bénéficier de nouvelles compétences.



Alexandra Mathiolon, forte de près de dix ans d’expérience dans le management de projets stratégiques à l’international, depuis ses débuts chez McKinsey à Londres, Elle est actuellement Directrice Générale du groupe SERFIM, ETI spécialisée dans les Travaux Publics, l’Environnement et les Technologies de l’Information. Membre de la Convention des Entreprises pour le Climat, son engagement écologique et son expérience du développement international permettront au Groupe d’appréhender sereinement ces enjeux majeurs de son plan stratégique.







Franck Colcombet est un expert dans la gestion de PME. En un peu plus de 10 ans chez Tecalemit – Aerospace Group, il décuple le chiffre d’affaires et devient en 2020, Président Directeur Général grâce à une stratégie alliant croissance organique et croissances externes ciblées. Sa connaissance pointue de la finance d’entreprise ainsi que ses compétences commerciales et de l’environnement des matériaux composites seront sans nul doute un soutien solide au développement du Groupe.