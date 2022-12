ALTHEORA lance une levée de fonds d'environ 6 M EUR pour soutenir son plan stratégique

• Offre Globale à travers une augmentation de capital réservée à catégories de bénéficiaires ainsi qu’une offre au public ouverte aux investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid.

• Prix d'émission des actions nouvelles de 1,17 € par action

• Engagements de souscription de 2 M€

• Clôtures de l’Offre PrimaryBid le 8 décembre 2022 à 22h et de l’augmentation de capital réservée à catégories de bénéficiaires le 9 décembre 2022 avant l’ouverture des marchés (sous réserve d’une clôture anticipée).

• Levée de fonds destinée à financer le plan stratégique à horizon 2026

• Titres éligibles aux réductions d’impôt IR-PME, FCPI, PEA « PME-ETI », et 150-0 B TER



Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce le lancement d’une augmentation de capital s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l’« Opération »).

L’Opération a pour objectif de soutenir le plan stratégique d'ALTHEORA, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026. Le Groupe, leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères, vise à devenir la 1ère ETI performante et responsable, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la ré-industrialisation de son territoire, avec l'ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2026.