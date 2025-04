ALTHEORA - L’ égalité professionnelle au cœur de la démarche RSE du Groupe ALTHEORA

ALTHEORA publie l'index égalité femme-homme de sa filiale Mecelec Composites qui obtient le score de 88 points sur 100 pour l’année 2024.



Cet index visant notamment à calculer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, est obligatoire pour toute entreprise présentant au moins 50 salariés au cours de l’année écoulée, et doit être publié chaque année.





Cette note est le reflet de la démarche volontariste menée par le Groupe au fil des années en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes, notamment au travers d’engagements et de multiples actions mises en œuvre au quotidien dans le cadre du déploiement de la politique des ressources humaines, parmi lesquelles l’attention portée à la parité dans le processus de recrutement, le développement de relations écoles en faveur de la parité et notamment pour les filières techniques, et la réduction des écarts salariaux et de déroulement de carrière.