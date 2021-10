ALTHEORA dévoile son plan stratégique : Inspirer & Mener la reconquête industrielle - Objectif : 100 ME

Le Groupe Atheora, annonce le 1er octobre son plan stratégique couvrant la période 2021 - 2026.

Baptisé Inspirer & Mener la reconquête industrielle, ce plan s’appuie sur les forces, les valeurs, les singularités du groupe, et une vision claire :

« Devenir la 1ère ETI performante et responsable, le leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire ».



Pour Bénédicte Durand, Directeur Général :

« Inspirer & Mener la reconquête industrielle vise à renforcer le positionnement d’Altheora : capitaine d’industrie, leader sur ses marchés stratégiques, créateur d’un écosystème industriel symbiotique respectueux. Ce plan stratégique nous indique le cap pour inscrire le groupe dans une croissance durable et inclusive, en gardant l’agilité pour nous adapter aux évolutions de nos marchés internationaux. Il s’appuie sur les talents de nos 220 collaborateurs, qui partagent avec nos clients notre expertise technologique et nos savoir-faire uniques ».