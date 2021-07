ALTHEORA : chiffre d'affaires S1 2021 - Forte croissance de l'activité +35 %

Chiffre d'affaires S1 2021

Forte croissance de l'activité : +35 %

Perspectives confirmées



ALTHEORA, leader français de la transformation de matériaux composites enregistre un chiffre d'affaires consolidé au S1 de 17,1 M€ en croissance de 35 % par rapport à 2020.



Sur la période, l'ensemble des secteurs ont confirmé une reprise dynamique :

- Distribution : + 59 % vs 2020 à 7,9 M€

- Mobilité : + 22 % vs 2020 à 6,6 M€

- Aéronautique/défense : + 340 % vs 2020 à 0,4M€

- Sport et loisirs : + 38 % vs 2020 à 0,7M€

- Médical : + 191% vs 2020 à 0,4M€

- Industrie divers : +17% vs 2020 1,1M€