Altheora : Bonne performance de la Mobilité au S1

Publication du CA S1 2026

Althéora a publié hier un chiffre d'affaires semestriel de 18,8 M€, stable sur un an, un niveau conforme à nos attentes. Le groupe confirme le point d'inflexion atteint en 2025 et évoque une trajectoire désormais stabilisée, portée par le retour à la croissance du marché de la Mobilité (+9%).

Le carnet de commandes ressort par ailleurs en hausse de +23% sur un an, contre +10% l'an dernier.

Commentaires

Après deux exercices de repli (-10,5% en 2024, puis -7,4% en 2025), l'activité se stabilise au premier semestre 2026. Cette inflexion valide les mesures engagées par le groupe depuis 2025 à savoir diversification sectorielle, sélectivité commerciale et pilotage des coûts.

La Mobilité progresse de +9% y/y, à 7,6 M€ (vs 6,9 M€), et représente désormais 40% du CA (vs 37% un an plus tôt), tirée par la montée en série des outillages conquis en 2025, en particulier sur le Ferroviaire et l'Agricole.

Perspectives et estimations

Le positionnement sur des marchés porteurs (Ferroviaire, Agricole, Défense) et la capacité d'Althéora à proposer des solutions intégrées demeurent les leviers d'un retour à une croissance rentable. La stratégie de diversification vers des marchés de substitution constitue un levier clé d’atténuation du cycle, mais la trajectoire reste fortement dépendante de la reprise des volumes.

Nous maintenons nos prévisions 2026, avec un CA attendu à 37,5 M€ (+9,6%), un EBE de 2,5 M€ (marge de 6,6%, vs 2,4% en 2025) et un ROC quasi à l'équilibre à -0,1 M€ (vs -1,7 M€).

Nous soulignons toutefois qu'un S1 stable implique mécaniquement une accélération marquée au second semestre (de l'ordre de +21% à 18,7 M€) pour atteindre notre objectif annuel.

Recommandation

A la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 0,80 €.