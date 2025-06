ALTHEORA ACCELERE SON DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Le Groupe ALTHEORA, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), est fier d'annoncer sa participation à trois salons emblématiques dans les prochains mois, marquant une étape significative dans son développement commercial et son engagement à rencontrer clients, partenaires et prospects.



Le mois de juin sera intense, avec la présence du Groupe au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, Paris-Le Bourget, du 16 au 22 juin 2025. Ce salon, plateforme incontournable des professionnels de l'industrie aérospatiale, lui permettra notamment de présenter les dernières innovations développées pour le secteur.



Du 24 au 26 juin se tiendra également le Salon International du Ferroviaire (SIFER) à Lille. L'occasion idéale pour explorer les avancées technologiques du Groupe dans le domaine de la mobilité. Une équipe d’experts sera présente pour démontrer de la pertinence des solutions adaptées aux besoins spécifiques des acteurs du ferroviaire.



Enfin, du 5 au 6 novembre 2025, ALTHEORA participera au Composites Meeting à Nantes, un événement dédié aux matériaux composites où seront présentées les avancées dans le domaine.



Ces événements s’inscrivent dans une stratégie claire : accroître la notoriété d’ALTHEORA, valoriser ses expertises sectorielles et générer de nouveaux relais de croissance.