Alten retrouve des couleurs

Le groupe d'ingénierie et de conseil en hautes technologies a fait état d'un regain d'activité et relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires s'est établi en hausse de 1,2% en données publiées, avec une progression de 4,4% en France, tandis que l'activité est restée quasi stable à l'international (-0,5%). A périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 1,6 %, reflétant une progression de 3,3 % en France et de 0,8 % hors de France.

L'amélioration s'est surtout accélérée au deuxième trimestre. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,06 milliard d'euros, en progression de 3,3 % sur un an. En données constantes, la croissance organique atteint 3,2 %, soutenue par une hausse de 6,5 % en France et de 1,5 % à l'international.

Le groupe souligne une amélioration de l'activité dans la plupart des zones géographiques, y compris en Allemagne, tandis que seuls le Benelux et les pays nordiques continuent d'afficher un recul supérieur à 5 %.

Sur le plan sectoriel, la dynamique est portée par l'Aérospatial, la Défense, le Naval, le Ferroviaire et, dans une moindre mesure, l'Énergie. Dans les autres marchés, le ralentissement de l'activité tend à s'atténuer.

Alten a également poursuivi sa stratégie de croissance externe avec deux acquisitions : une société française spécialisée dans les services informatiques, réalisant 68 millions d'euros de chiffre d'affaires et employant 470 consultants, ainsi qu'un acteur allemand positionné sur l'ingénierie automobile, fort de 22 millions d'euros de revenus et de 230 consultants. Parallèlement, le groupe a cédé une activité internationale dans les sciences de la vie.

Dans ce contexte, le groupe relève ses perspectives pour 2026. À environnement inchangé, il anticipe désormais une croissance organique comprise entre 1,4 % et 1,8 %. La rentabilité opérationnelle d'activité devrait également progresser par rapport à 2025 pour atteindre environ 9 %.