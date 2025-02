Alten: résultat net de 186,4 ME sur l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 1,8% à 4 143,3 ME (4,8% en France, 0,4% hors de France). À périmètre et change constants, l'activité est en légère baisse de -0,2% (+4,8% en France et -2,6% hors de France).



Les secteurs Défense & Sécurité, Aéronautique Civil, Ferroviaire et Energie continuent de progresser.



Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 376,5ME soit 9,1% du CA (contre 382,8ME soit 9,4% du CA en 2023). Le résultat net s'établit à 186,4ME.



'En raison de la décroissance organique du dernier trimestre 2024 (-2,7%) et d'un jour ouvré de moins qu'au premier semestre 2024, Alten embarque en janvier une baisse d'activité potentielle de 3,4% par rapport à la moyenne d'activité 2024 (hors acquisitions)' indique le groupe.



'Aucun signe de redémarrage n'est pour l'instant perceptible mais l'activité semble néanmoins se stabiliser. L'amélioration du contexte macroéconomique (baisse des taux) et géopolitique devrait permettre un retour de la croissance au second semestre' rajoute la direction.





Valeurs associées ALTEN 88,00 EUR Euronext Paris -1,23%