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Alten relève à nouveau ses objectifs annuels, vise une croissance organique entre 1,7% et 1,9%
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 17:40
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Alten LTEN.PA a relevé jeudi son objectif annuel de croissance organique à une fourchette de 1,7% à 1,9% et annoncé que sa marge opérationnelle d’activité serait supérieure à celle de 2025 et devrait s’établir à 9,2% environ en 2026.

Le groupe français d'ingénierie et conseil en technologies avait déjà relevé ses objectifs annuels en juillet, tablant sur une croissance organique annuelle comprise entre 1,4% et 1,8% et une marge opérationnelle d’activité à 9% environ.

Sur les six premiers mois de son exercice financier, Alten affiche jeudi une marge opérationnelle d’activité à 8,9% et un résultat opérationnel de 158,3 millions d'euros, en progression de 26,9% sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban)

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