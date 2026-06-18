Alten : franche cassure du support des 59E

Alten matérialise une franche cassure du support des 59E du 11juin et se dirige vers un test du palier de soutien des 56,5E du 24 au 30 avril.

Le comblement du "gap" des 55,75E du 15 avril se dessinerait dans la foulée, l'objectif suivant ne serait autre que le retracement du plancher annuel des 51,6E du 30 mars dernier.