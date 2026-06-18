Alten : franche cassure du support des 59E

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
Pour rendre moins meurtriers staphylocoques dorés, pneumocoques, E. Coli et autre bactéries résistantes aux antibiotiques, les Hospices civils de Lyon (HCL) peuvent désormais "pêcher" dans les égouts des virus bactériophages pour en faire des médicaments. Le deuxième ...
Lire la suite
La ministre chargée de la mer de la pêche Catherine Chabaud a annoncé jeudi une nouvelle période de fermeture à la pêche dans le golfe de Gascogne en 2027, pour continuer à protéger les dauphins de captures accidentelles. Cette mesure est reconduite pour la quatrième ...
Lire la suite
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, tentant un rebond après le repli de la veille causé par l'évocation d'une possible hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed). Vers 14H15 GMT, l'indice Nasdaq gagnait 1,26%, l'indice élargi S&P 500 prenait 0,92% ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•18.06.2026•16:21•
La compagnie aérienne de long-courrier à bas coût French Bee, qui avait dégagé en 2024 son premier bénéfice net depuis la pandémie de Covid, n'a pas réédité la performance en 2025, mais a annoncé jeudi deux nouvelles destinations. French Bee a été "légèrement déficitaire" ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer