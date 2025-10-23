Alten-CA en baisse de 1,3% au T3, confirme ses objectifs 2025

Alten LTEN.PA a fait état jeudi d'une baisse de son chiffre d'affaires de 1,3% au troisième trimestre, à 3,08 milliards d’euros, et confirmé ses objectifs annuels dans un environnement macroéconomique incertain.

L’activité à l’international a reculé de 3,9%, tandis que la France a enregistré une progression de 4,0%.

Selon le groupe d’ingénierie, ce ralentissement est principalement lié à une forte baisse du secteur automobile, ainsi qu’à un recul plus modéré dans les télécoms, l’électronique, les autres industries et le secteur public.

En revanche, les secteurs de la défense, de l’énergie et du ferroviaire continuent de progresser.

Alten a par ailleurs confirmé ses objectifs pour 2025, dont une marge opérationnelle d'activité annuelle comprise entre 8% et 8,1% du chiffre d'affaires et une baisse organique du chiffre d'affaires comprise entre –5,2% et –5,5%.

Le groupe a souligné que l’environnement macroéconomique restait incertain et qu’aucun signe tangible de reprise n’était observé, malgré quelques signaux positifs émanant de certains clients pour 2026.

Alten a également indiqué que son nouveau directeur général, Cyril Malargé, prendrait ses fonctions à compter du 17 novembre 2025, après une réorganisation de la gouvernance qui prévoyait la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

