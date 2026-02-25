Alten, Bic, Interparfums, Ipsos, OPMobility, Seb...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - 2CRSi

La société 2CRSi annonce la signature d'un accord de développement conjoint (JDA) avec Chemours à la suite de la qualification réussie du fluide de refroidissement par immersion diphasique Opteon de Chemours sur la gamme actuelle de serveurs 2CRSi. Cette étape clé ouvre la voie à l'accélération du développement et du déploiement de technologies avancées de refroidissement diphasique, incluant les solutions direct-to-chip et immersion, destinées aux infrastructures informatiques à haute densité.

Altarea

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2 075,6 millions d'euros. La baisse de -25,0 % est liée à l'extinction rapide de la contribution des opérations d'ancienne génération en Logement et à l'absence de grandes transactions Logistique en Immobilier d'entreprise précise le groupe. En Logement, les opérations de nouvelle génération ont représenté un peu plus de 50 % du chiffre d'affaires en 2025 (contre 14% en 2024).

Alten

Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 4 099,0 millions d'euros en 2025 (contre 4 143,3 millions d'euros en 2024). A fin décembre, la décroissance de l'activité s'établit à - 1,1% ( 4,3% en France, -3,7% hors de France). À périmètre et change constants, la décroissance est de -4,5% (-3,6% en France et - 4,9% hors de France). La décroissance de l'activité en 2025 est principalement liée à la forte baisse de l'activité Automobile (-16%) et dans une moindre mesure aux secteurs des Télécoms, des Autres Industries, Electronique et au Secteur Public.

Bic

Bic a, sans grande surprise, indiqué que l'exercice 2025 avait été difficile, mais a toutefois observé une amélioration de la dynamique au second semestre. Sur l'ensemble de l'année, les revenus du groupe ont diminué de 0,9%, à taux de change constants, pour atteindre 2,090 milliards d'euros. Le taux de marge brute est quant à lui passé de 50,2 à 48,8%, en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'électricité, ainsi que l'impact négatif des droits de douane et de la fluctuation des devises.

Bureau Veritas

Bureau Veritas dévoile un résultat net part du groupe de 588 millions d'euros pour 2025, en hausse de 3,3%, et un résultat net ajusté de 631,4 MEUR, en croissance de 1,7%, soit un BPA ajusté de 1,42 EUR, en hausse de 2,8% (+9,2% à taux de change constant). Le résultat opérationnel ajusté du groupe de services de tests, d'inspection et de certification ressort à 1,052 MdEUR, en hausse de 5,7%, soit une marge de 16,3%, améliorée de 32 points de base (+51 points de base à taux de change constant). Son chiffre d'affaires annuel de 6,466 MdsEUR s'est accru de 6,5% sur une base organique (dont +6,3% au 4e trimestre).

Implanet

Le spécialiste des technologies médicales pour les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a vu ses revenus bondir de 33%, à 12,474 millions d'euros. En parallèle, la marge brute s'est améliorée en passant de 53,1 à 55,3%, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -4,826 à -4,217 millions d'euros. Enfin, la perte nette s'est légèrement creusée en passant de 4,366 à 4,382 millions d'euros.

Interparfums

Interparfums publie un résultat net part du groupe en repli de 3% à 126,6 millions d'euros au titre de 2025, mais hors droits de douane, son résultat net retraité a atteint 132,3 MEUR, en progression de 2% par rapport à 2024, la marge nette se maintenant ainsi à 14,7%. Toujours hors droits de douane, le résultat opérationnel retraité du fabricant de parfums de luxe a atteint 182,8 MEUR sur l'exercice écoulé, en hausse de près de 3%, impliquant une marge là aussi stable à 20,3%.

Ipsos

Ipsos a enregistré un chiffre d'affaires de 2,524 milliards d'euros en 2025, en hausse de 3,4% dont 0,6% de croissance organique, 5,8% d'effets de périmètre liés principalement aux acquisitions de The BVA Family et d'infas.

Dans le même temps, la marge opérationnelle 2025 fait preuve de résilience et illustre une nouvelle fois la discipline financière d'Ipsos. Elle s'établit à 12,8% à périmètre constant et à 12,3% en données publiées, intégrant l'effet temporairement dilutif des acquisitions de The BVA Family et d'infas. Le résultat net ajusté part du groupe s'élève à 240,4 MEUR contre 244,1 MEUR l'année précédente.

OPMobility

OPmobility dévoile un résultat net part du groupe de 185 millions d'euros pour 2025, en amélioration de 8,9%, et une marge opérationnelle de 490 MEUR, en progression de 11,4%, soit un taux de marge en hausse de 0,6 point à 4,8%. Le chiffre d'affaires économique de l'équipementier automobile s'est tassé de 0,9% à 11,54 MdsEUR, mais avec une croissance de 1,7% hors effets de change, le groupe revendiquant une activité "particulièrement soutenue aux États-Unis et en Asie".

Peugeot Invest

Peugeot Invest annonce un investissement aux côtés de Five Arrows et de Deutsche Beteiligungs dans la nouvelle entité issue du rapprochement de Solvares Group et Totalmobile, créant un leader des logiciels de gestion d'interventions terrain. Avec cet investissement, Peugeot Invest explique qu'il "renforce son exposition aux technologies B2B à fort potentiel et continue le redéploiement de son portefeuille dans ses quatre secteurs cibles : la technologie, les services financiers, la santé et les services aux entreprises".

Seb

Sur l'ensemble de l'année 2025, le groupe Seb a réalisé un chiffre d'affaires de 8,169 milliards d'euros, en légère croissance organique de 0,3% (-1,2% en données publiées). Cette évolution intègre un effet périmètre positif de 1% tandis que l'effet devises s'établit à - 2,5%. En 2025, le groupe a réalisé un ROPA (résultat opérationnel d'activité) de 601 MEUR, en ligne avec ses perspectives révisées en octobre mais en baisse de 25% par rapport à 2024. La marge opérationnelle s'établit ainsi à 7,4% des ventes, contre 9,7% l'année précédente.

Verallia

Verallia publie un résultat net de 93 millions d'euros au titre de 2025, soit un BPA de 0,77 EUR contre 2,01 EUR en 2024, baisse principalement liée à la contraction de l'EBITDA ajusté ainsi qu'à l'impact exceptionnel des dépréciations d'actifs, en Allemagne et en Angleterre. L'EBITDA ajusté du fabricant d'emballages en verre est ressorti à 692 MEUR, soit une marge de 20,8% (contre 24,4% en 2024) pour un chiffre d'affaires de 3,33 MdsEUR, en baisse de 3,6% (-2,8% à taux de change et périmètre constants).