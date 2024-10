Alten au plus bas depuis novembre 2020 après un nouvel avertissement

(AOF) - Seconde plus forte baisse de l’indice SBF 120, Alten flanche de 8,14% à 81,30 euros après un nouveau profit warning sur 2024. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT avait déjà averti sur sa croissance fin septembre et sur ses résultats fin juillet. En raison d’un environnement encore plus contraint, Alten anticipe désormais un recul de l’activité entre 0,4% et 0,7 % et une marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 8,7 %. La société anticipait auparavant une croissance organique comprise entre 0,5% et 1% et une marge opérationnelle d'activité entre 8,7% et 8,9%.

"L'environnement macro-économique et les contraintes de réduction de coûts pèsent sur la plupart des clients pour des raisons hétérogènes, même si les projets d'investissement ne sont pas remis en cause", a expliqué la société.

Invest Securities ajoute qu'Alten a tenu "un discours très prudent sur 2025, au regard de la décroissance embarquée et d'une situation très compliquée chez les équipementiers automobiles". L'analyste reste à l'Achat, rappelant "que l'intérêt spéculatif pourrait apparaître en cas de désaffection boursière durable".

Le troisième trimestre 2024 a confirmé le ralentissement d'activité qui concerne maintenant la plupart des secteurs d'activité à l'exception de la défense et sécurité et du nucléaire.

La croissance du troisième trimestre des revenus est ressortie à 2%, dont 5,9% en France et 0,2% hors de France. Alten affiche un chiffre d'affaires de 3,117 milliards d'euros. A données constantes, elle est de 0,1%, dont 5,9% en France et -2,6% hors de France. À périmètre et change constants, la croissance est de 0,6% sur 9 mois.

Points clés

- Leader mondial de l’ingénierie et des services technologiques, créé en 1988 ;

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 32 % et l’international, bien dont l’Amérique du nord pour 13 %, l’Allemagne pour 9 %, l’Espagne pour 7 %, l’Italie pour 7 %... ;

- Activité répartie entre l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux et l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms et secteurs industriels, à 21 % de l’aérien, défense et naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles, notamment en Amérique du nord et en Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 9 administrateurs, étant minoritaire avec 14,73 % des actions et 25,62 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielles et croissance externe visant à moyen terme 75 % des revenus à l’international ;

- innovation conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Après 5 acquisitions en 2023, poursuite de la croissance externe autofinancée par une trésorerie nette de 300 M€.

- Situation financière très saine, avec 2 Mds€ de capitaux propres et un ratio dette sur fonds propres négatif de 15 %.

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, temps de mission des consultants et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Réduction des différences de marge opérationnelle entre pays ;

- Résultat des négociations en cours pour l’acquisition auprès d’Atos des activités « Worldgrid » de solutions digitales pour l’énergie et les " utilities " ;

- Objectif 2024 d’une croissance organique abaissée et désormais anticipée entre 1,1% et 1,4%. La marge opérationnelle d'activité devrait être comprise entre 8,7% et 8,9% pour l'ensemble de l'anné;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, contre 50 000 fin 2023 et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2023 de 1,50 €.