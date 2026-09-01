Altaroc ouvre un bureau en Allemagne

(Zonebourse.com) - Altaroc, acteur européen majeur spécialisé dans les solutions d'investissement en private equity, annonce l'ouverture de son bureau en Allemagne. Après le lancement de ses activités en Suisse et plus récemment en Italie, cette implantation marque une nouvelle étape dans son développement européen et confirme son ambition de renforcer sa présence sur les principaux marchés de la gestion privée.

Fondée en 2021 par Maurice Tchenio et Frédéric Stolar, Altaroc a déjà levé plus de 2 milliards d'euros. La société donne accès à une sélection des meilleurs gérants internationaux au travers de solutions de private equity répondant aux standards des investisseurs institutionnels. A travers ses portefeuilles, Altaroc finance déjà plus de 600 entreprises dans le monde, dont une trentaine d'acteurs allemands, témoignant de son engagement en faveur de l'innovation et du développement de l'économie réelle.

A l'heure où les investisseurs recherchent des sources de performance décorrélées des marchés cotés, l'Allemagne s'impose comme l'un des marchés les plus stratégiques d'Europe pour le développement du private equity auprès des investisseurs privés. Première économie de l'Union européenne, le pays concentre un patrimoine privé estimé à près de 20 000 milliards d'euros (d'après la 26ème édition du Global Wealth Report 2026 du Boston Consulting Group), encore largement investi en épargne liquide et en dépôts bancaires, et donc structurellement sous-exposé aux marchés privés.

Ce potentiel, associé à l'un des réseaux les plus développés d'Europe de banques privées, de family offices et de conseillers en gestion de patrimoine, fait de l'Allemagne un marché particulièrement attractif pour une offre de private equity répondant aux standards institutionnels.

Djamina Grimm prend les rênes des marchés allemand et autrichien

Pour accompagner cette nouvelle étape, Altaroc nomme Djamina Grimm en tant que responsable du marché allemand et autrichien. Forte de plus de vingt ans d'expérience dans les services financiers et la distribution de solutions d'investissement, elle a occupé plusieurs fonctions commerciales et managériales de premier plan chez Franklin Templeton puis DekaBank, où elle a dirigé des équipes de vente dédiées au marché allemand.

Elle bénéficie d'une connaissance approfondie des réseaux de distribution locaux : banques privées, caisses d'épargne, conseillers financiers indépendants et family offices ainsi que des attentes spécifiques de la clientèle patrimoniale allemande.

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