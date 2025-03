Altarea: dans le vert sur des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 14:01









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Altarea gagne près de 1% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe immobilier avec un objectif de cours relevé de 112 à 120 euros.



'Le groupe est déterminé aujourd'hui à poursuivre la mise en oeuvre de sa feuille de route à moyen terme', souligne l'analyste, qui estime en outre qu'Altarea dispose de bases plus solides et présente davantage de visibilité qu'il y a un an.





Valeurs associées ALTAREA 104,00 EUR Euronext Paris +0,39%