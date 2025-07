Altarea: bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 15:24









(Zonebourse.com) - Altarea gagne 2% après la publication par le groupe immobilier d'un FFO (résultat net récurrent) en croissance de 7,3% à 62,2 millions d'euros pour son premier semestre 2025, malgré un chiffre d'affaires en recul de 20,3% à 954,7 millions.



'La foncière commerce poursuit sa belle dynamique, notre nouvelle offre logement est totalement en phase avec le marché et nous pouvons enfin renouer avec la croissance des réservations', souligne son président fondateur Alain Taravella.



Altarea confirme donc attendre un FFO 2025 en légère progression et une stabilité de son dividende par action versé 2026, sous réserve de l'absence de dégradation du contexte politique, géopolitique, macro-économique et sanitaire.



'En tout état de cause, nous resterons vigilants en matière d'engagements mais notre confiance dans les perspectives de croissance du FFO du groupe se renforce pour les années ultérieures', affirme Alain Taravella.





Valeurs associées ALTAREA 105,800 EUR Euronext Paris +4,75%