Altamir : l'Ebitda moyen pondéré des sociétés en hausse de 13,1% au premier semestre

(AOF) - La société cotée de private equity a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) qui s’élève à 1,29 milliard d'euros contre 1,30 milliard au 31 décembre 2023. Au 30 juin 2024, l'Actif Net Réévalué par action s'élève à 35,52 euros. Après distribution d'un dividende de 1,08 euro par action en mai 2024, il est en hausse de 2,7% par rapport au 31 décembre 2023.

Au 30 juin 2024, le portefeuille d'Altamir, valorisé à 1,62 milliard d'euros contre 1,63 milliard au 31 décembre 2023, est composé de 72 sociétés (contre 71 au 31 décembre 2023) dont 9 sociétés cotées qui représentent environ 1% de la juste valeur du portefeuille (Baltic Classifieds Group, Genius Sports Group, Guotai, Inmarsat, InnovAge, Openlane...).

Le portefeuille n'inclut pas Zellis, dont l'acquisition n'était pas finalisée au 30 juin 2024. Il inclut en revanche les sociétés Healthium et Idealista, dont les cessions n'avaient pas été finalisées au 30 juin.

Au cours du premier semestre 2024, les sociétés du portefeuille d'Altamir ont enregistré une progression de 13,1% de leur Ebitda moyen pondéré par le montant résiduel investi dans chaque société.

151,7 millions d'euros de produits de cessions totales et partielles ont été encaissés sur le semestre, contre 12,1 millions d'euros un an plus tôt à la même période.

Sur la période couvrant 2021, 2022, 2023 et le premier semestre 2024, Altamir a dépassé les objectifs moyen terme (2021/2025) annoncés par la Gérance lors de la publication des résultats annuels 2020 : 201 millions d'euros d'investissements par an réalisés sur la période en moyenne pour un objectif de 170 millions (incluant les investissements complémentaires), 267 millions d'euros de produits de cession par an en moyenne pour un objectif de 230 millions et une croissance de l'Ebitda moyen des sociétés du portefeuille de 14,2% pour un objectif d'au moins 7% par an (croissance organique).

La Gérance est donc confiante dans l'atteinte de ces objectifs sur la période 2021/2022/2023/2024.

