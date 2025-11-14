ALTAMIR : ANR d'Altamir en baisse de 2,1% sur 9 mois, dividende inclus. Activité modérée au 3ème trimestre, après un début d'année dynamique

Paris, le 14 novembre 2025 – L'Actif Net Réévalué par action s'élève à 33,27€ au 30 septembre 2025, après distribution d'un dividende de 1,06€/action.

En incluant le dividende il est en baisse de 2,1% par rapport au 31 décembre 2024 (35,06€).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, Altamir ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre. A la différence des autres participations d'Altamir, les sociétés détenues au travers des fonds Altaroc Odyssey sont revalorisées avec un trimestre de décalage, soit au 31 mars et au 30 septembre.

1. PERFORMANCE

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1 214,9M€ (contre 1 224,4M€ au 30 juin 2025 et 1 280,0M€ au 31 décembre 2024).

Son évolution au cours du trimestre s'explique par les éléments suivants :



Management Accounts

En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette) Provision pour carried Autres actifs et passifs

ANR 3 ème TRIMESTRE 2025 ANR 30/06/2025 1 569,0 (162,4) (132,2) (50,1) 1 224,4

+ Investissements

23,7 (23,7) - - - - Cessions (20,3) 20,3 - - - + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus)

- 2,4 - - 2,4 +/- Variation positive ou négative de juste valeur

(2,9) 1,3 2,5 - 0,9 +/- Achats et charges externes

- (24,5) 3,3 (0,2) (21.4) - Dividendes payés - (38,7) 8,7 38,7 8,7 ANR 30/09/2025 1 569,5 (225,4) (117,6) (11,6) 1 214,9

La création de valeur générée sur le trimestre (+0,9M€) s'explique principalement par la revalorisation des sociétés détenues via les fonds Altaroc Odyssey.

2. ACTIVITE

a) 89,5M€ de produits de cession et revenus sur 9 mois – 9,7M€ au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année , 89,5M€ de produits de cession ont été générés.

Ils proviennent de cessions totales pour un montant de 76,5M€ , dont 75,2M€ liés à la cession de Marlink , participation transférée à Duality, le fonds de continuation créé par Seven2.

Les cessions partielles ont représenté 5,8M€ , tandis que les cessions réalisées via les fonds se sont élevées à 7,3M€ sur la même période.

Les produits de cession encaissés au cours du troisième trimestre s'élèvent à 9,7 M€ , résultant principalement des cessions réalisées via le fonds Altaroc Odyssey 2021 ( 2,9M€ ), de la cession d'une participation détenue par le fonds Apax Development ( 2,8M€ ), et de la cession partielle de la société Fractal dans le cadre d'un tour de table pré-IPO ( 2,3M€ ).

Par ailleurs, la société Eating Recovery Center et le solde de la participation dans Inmarsat ont été cédés pour l'euro symbolique.

b) 99,6M€ investis et engagés sur 9 mois – 6,2M€ investis et engagés au troisième trimestre

Sur les neuf premiers mois de l'année , le montant total des investissements et engagements s'élève à 99,6M€.

Les six nouvelles participations représentent 62,1 M€ , tandis que 26,4 M€ ont été investis via les fonds Altaroc Odyssey 2021, 2022, 2023 et 2024 . Les fonds Apax Development 2 et Apax Digital 2 ont chacun réalisé une acquisition , pour des montants respectifs de 3,5 M€ et 1,5 M€ .

Enfin, 6,1 M€ ont été consacrés à des investissements complémentaires , principalement pour financer des opérations de build-up au sein des participations existantes.

Au cours du troisième trimestre , Altamir a investi 6,2M€ , principalement via les 4 fonds Altaroc Odyssey 2021, 2022, 2023 et 2024 .

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 30 septembre 2025 une trésorerie nette de -70,2M € (contre 17,3M€ au 30 juin 2025 et -17,7M€ au 31 décembre 2024).

Au 30 septembre 2025 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 481,3M€ (dont 139,0M€ investis ou engagés mais non encore appelés et 114,1M€ de distributions potentiellement rappelables) qui seront investis sur les 4 prochaines années, principalement :

Pour le vintage 2023 : 209,0M€ , dont :

184,1M€ dans le fonds Apax XI LP ;

24,9M€ dans Apax Development II ;

Pour le vintage 2019 : 211,8M€ , dont principalement :

113,7M€ dans le fonds Seven2 MidMarket X (autrefois Apax MidMarket X), dont 24,0M€ de distributions pouvant être rappelées ;

53,0M€ dans les fonds Altaroc Odyssey 2021, 2022, 2023 et 2024 ;

32,5M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax X LP ;

8,1M€ dans le fonds Apax Digital II ;

2,2M€ dans la société Dstny ;

2,0M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax Development ;

Pour le vintage 2016 : 57,6M€ , dont principalement :

29,7M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax MidMarket IX ;

14,0M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax MidMarket VIII ;

10,7M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax IX LP ;

2,7M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP.

Ces engagements incluent par ailleurs un engagement de 2,9M€ dans le fonds de continuation Duality.

Pour mémoire, Altamir bénéficie d'une clause d' opt-out activable tous les 6 mois, qui lui permet d'ajuster à concurrence de 100M€ le niveau de son engagement dans le fonds Seven2 Midmarket X.

4. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE

Apax Digital II a annoncé l'acquisition d'une société.

Apax X LP a vendu 50 % de son investissement dans la société Openlane (anciennement Kar Global).

A l'issue de l'OPA initiée par Amboise SAS sur Altamir, 3 525 455 titres ont été acquis par Amboise (soit 9,6% du capital) qui détient désormais 75,5% du capital de la Société.

CALENDRIER 2026

Résultats 2025 et ANR au 31/12/2025 13 mars 2026, après bourse Assemblée Générale Annuelle 29 avril 2026 ANR au 31/03/2026 12 mai 2026, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2026 17 septembre 2026, après bourse

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à plus de 1,2 Mds€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Seven2 et Apax, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation de Seven2 et Apax (Tech et Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 6 32 34 38 97

E-mail : investors@altamir.fr

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.