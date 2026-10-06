Alstom va vendre 83 rames de métro made in France au Vietnam, où 117 autres seront assemblées

Alstom va vendre 83 rames Metropolis pour équiper le métro de Hanoï, qui seront fabriquées à Valenciennes (Nord), et a signé un accord de transfert de technologie avec le groupe vietnamien Vingroup, qui assemblera 117 rames supplémentaires.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le montant du contrat cadre signé entre Alstom et la filiale de développement urbain de Vingroup, Vinhomes, n'est pas dévoilé, les termes financiers de l'accord sont encore à préciser, a indiqué Alstom.

Le deuxième constructeur mondial de trains, métros et tramways concevra et fabriquera les rames de nouvelle génération dotées de cinq voitures, dans son usine de Valenciennes Petite-Forêt, son centre d'expertise dédié aux métros.

Au terme de l'accord de licence technologique, qui permettra au Vietnam de développer sa propre industrie ferroviaire, les 117 rames restantes seront assemblées par Vingroup au Vietnam à partir de composants fournis par Alstom.

Cinq autres sites situés en France et en Belgique seront d'ailleurs mobilisés sur le projet : Ornans (Doubs) pour les moteurs, Le Creusot (Saône-et-Loire) pour les bogies, Charleroi (Belgique) pour les systèmes de traction, Toulouse (Haute-Garonne) pour le design du schéma électrique et Villeurbanne dans le Rhône pour l'informatique embarquée et les systèmes d'information voyageurs.

La signature de l'accord, au siège de Vingroup à Hanoi, fait suite à la visite en France le 10 septembre du président du Vietnam To Lam, reçu à l'Elysée, et marqué par une série d'accords portant sur les transports, les infrastructures et le développement durable (acquisition d'Airbus A350, fourniture de satellites d'observation de la terre, coopération sur les métaux et minerais critiques).

Ce partenariat intervient alors que Hanoï accélère le développement de son réseau ferré urbain.

Le Plan directeur de la capitale vietnamienne, qui s'inscrit dans une vision à 100 ans, prévoit de développer d'ici 2045 un réseau ferré urbain de 979 kilomètres composé de 18 lignes.

Dans le pays, Alstom a déjà fourni des systèmes de signalisation et de télécommunication pour la ligne régionale Hanoï-Vinh et pour l'équipement de la gare de Ninh Binh.

Le constructeur français a également fourni et intégré le système de la ligne 3 du métro de Hanoï, avec notamment dix rames Metropolis à quatre voitures conçues et fabriquées en France.

En bourse, le titre Alstom a bondi mardi après cette annonce. En début d'après-midi, il était en hausse de 5,05% à 16,22 euros.