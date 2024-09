Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: va présenter ses produits à EuMo Expo information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Alstom sera présent à l'European Mobility Expo (EuMo Expo), qui se déroulera du 1er au 3 octobre 2024 au Parc des Expositions de Strasbourg.



Le groupe présentera sa gamme de solutions innovantes pour une mobilité plus durable et plus intelligente.



Alstom présentera à EuMo Expo toute sa gamme de matériels roulants ayant déjà fait leurs preuves sur les réseaux urbains, périurbains et grandes lignes, en France et à l'international.



Pour le transport urbain et périurbain, Alstom présentera en particulier sa gamme de métros Metropolis et de tramways Citadis.



Pour les lignes à grande vitesse, le salon EuMo Expo 2024 sera l'occasion de présenter la génération de trains à très grande vitesse Avelia Horizon.



Le groupe présentera également à EuMo Expo 2024 ses solutions dédiées de signalisation, d'infrastructure et de services.





Valeurs associées ALSTOM 18,54 EUR Euronext Paris +2,04%