Alstom: va participer à Raildagen 2024 à Utrecht

(CercleFinance.com) - Alstom annonce sa participation à Raildagen 2024 à Utrecht, des journées organisées par l'association néerlandaise Railforum, qui aura lieu les vendredi 20 et samedi 21 septembre.



'Cet événement annuel offre une occasion unique de découvrir de près le monde du rail' indique le groupe.



Le thème de cette année est la sécurité ferroviaire. Alstom permettra aux visiteurs de découvrir les dernières innovations et technologies qui garantissent la sécurité ferroviaire.



' Alstom est ravi de lancer et d'ouvrir son laboratoire d'essais pour les systèmes de sécurité ferroviaire à nos partenaires' a déclaré Bernard Belvaux, Directeur général du Benelux.





