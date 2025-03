Alstom: va moderniser la ceinture de fret de Poznań, Pologne information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que l'entreprise fournira les systèmes de contrôle et de gestion du trafic ferroviaire pour la modernisation de la ceinture de fret de Poznań (Pologne), dans le cadre d'un contrat avec Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.



Le projet vise à moderniser les lignes ferroviaires 395 et 352, essentielles pour le transport de fret en Pologne.



L'installation de nouveaux dispositifs de contrôle permettra une gestion automatisée et à distance du trafic ferroviaire, améliorant ainsi la capacité et la sécurité du réseau.



Alstom assurera également la modernisation des infrastructures existantes, notamment les postes de contrôle locaux et les passages à niveau.







