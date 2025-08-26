Alstom: un contrat remporté pour le métro de Mumbai
Avec 32 stations, la ligne 4 du métro de Mumbai sera l'une des plus longues lignes de métro de la ville et assurera la connectivité avec l'autoroute express orientale, le monorail et les autres lignes du métro de Mumbai.
Dans ce cadre, Alstom a été chargé par Larsen & Toubro Limited Inde, de fournir 234 voitures de métro Metropolis (39 rames de six voitures chacune) et un système de signalisation CBTC, avec un service de maintenance d'une durée de cinq ans.
Les 39 rames Metropolis seront conçues par le centre d'ingénierie d'Alstom à Bangalore et fabriquées sur son site ultramoderne à Sri City. La propulsion sera fabriquée à Coimbatore et les bogies à Savli.
