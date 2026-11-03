Alstom toujours dans le rouge, les analystes à la manoeuvre

Le titre du fabricant d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire, qui a déjà chuté de 26,09% hier après le lancement d'un nouvel avertissement sur résultats poursuit son recul (-8,43%, à 10,70 euros). Les analystes revoient leur position sur l'action.

Baader Europe rappelle que le "profit warning" se concentre sur la plateforme Coradia Max, qui englobe six projets représentant environ 5,0 MdEUR du carnet de commandes. Les difficultés relèvent de l'exécution, des problèmes liés à l'industrialisation et aux essais entraînant un retard d'homologation (désormais envisagée pour mars 2028).

Lors d'une conférence téléphonique, la direction a souligné que la marge brute sur ces contrats était devenue négative.

Baader Europe note également qu'il s'agit du deuxième avertissement sous le mandat de Martin Sion qui n'a débuté que le 1er avril 2026 et qu'un troisième avertissement pourrait intervenir après la revue opérationnelle et organisationnelle terminée. Les analystes estiment qu'il pourrait intervenir d'ici ou lors de la prochaine journée investisseurs du groupe en 2027.

Le broker précise qu'il va prochainement abaisser significativement ses estimations, ce qui se traduira également par une nette diminution de l'objectif de cours, qui est aujourd'hui fixé à 12,10 euros.

Citi dégrade et DB reste à conserver et abaisse sa cible

Pour la banque américaine, ce nouvel avertissement constitue un revers supplémentaire dans le redressement d'Alstom. Le groupe prévoit notamment de "normaliser ses performances à partir du prochain exercice", mais Citi pense que l'ancien objectif de marge de 8 à 10% pourrait être repoussé au moins jusqu'à l'exercice 2031.

Citigroup revoit à la baisse ses estimations de chiffre d'affaires d'environ 2% sur les exercices 2027 à 2029, mais laisse inchangées ses prévisions de prises de commandes. Au niveau de la marge d'Ebit ajusté, les analystes visent 1,4%, 5,5% et 6% respectivement pour 2027, 2028 et 2029.

Si la valorisation pourrait, à terme, bénéficier d'un redressement réussi, Citi estime que les investisseurs doivent disposer de davantage de garanties concernant l'exécution des projets, le redressement de la génération de trésorerie et l'assainissement du bilan avant que le niveau de risque puisse se normaliser.

L'action Alstom a été dégradée d'acheter à neutre avec risque élevé, avec un objectif de cours réduit de 28 à 14 euros.

De son côté, Deutsche Bank a abaissé sa cible de cours de 19 à 13 euros, tout en maintenant son avis à conserver. Cet ajustement reflète l'impact d'hypothèses de résultats plus prudentes ainsi qu'une dilution de 19% découlant d'une potentielle augmentation de capital avec maintien du DPS (droit préférentiel de souscription) de 1,5 milliard d'euros.